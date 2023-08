Un furgone che vendeva alimenti gravemente danneggiato da un incendio, ieri sera a Castelnuovo Magra, in Via della Resistenza. I fatti risalgono alle 21.30 quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la dinamica è in fase di accertamento. L’episodio ha attirato l’attenzione di molti e non ci sono stati feriti ma il mezzo da lavoro risulta danneggiato per migliaia di euro.

