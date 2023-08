Sampdoria, porte girevoli in entrata e uscita, a iniziare da Facundo González e Mehdi Léris

Genova. Di Sebastiano Esposito, ormai blucerchiato, abbiamo già parlato, per cui adesso possiamo dire che sta per essere aggiunto un altro tassello alla giovane rosa blucerchiata, visto che – a scanso di equivoci – la dirigenza tecnica della Samp ha pensato bene di cominciare ad assicurarsi le prestazioni di Facundo González Molino, centrale uruguaiano (con passaporto italiano), che la Juventus ha appena prelevato dal Valencia, anticipando le mosse dello stesso Doria che lo stava seguendo da tempo. La fumata bianca del prestito è in arrivo (nonostante la concorrenza di Pisa e soprattutto Salernitana), per cui capiterà spesso che la difesa della Sampdoria sia imperniata su una coppia che ha fatto faville ai Mondiali Under 20 (González e Ghilardi, con il primo che è stato per l’appunto premiato come miglior difensore del Torneo). L’Uruguay, tra l’altro, ha un’ottima tradizione come scuola difensiva, basata sulla ‘garra’ degli interpreti del ruolo e in questo caso, siamo in presenza anche di un fisico imponente (1,93 d’altezza), che farà comodo sui corner e calci piazzati.

Per un centrale che arriva, è molto probabile che ve ne sia uno in uscita, quell’Alex Ferrari che farebbe più comodo alla tipologia di gioco di Ranieri, che non a quella di Pirlo, in cui i difensori devono avere piedi buoni, per poter partire dal basso, senza procurare patemi d’animo a lui e ai tifosi blucerchiati.

» leggi tutto su www.genova24.it