Sole per l’intera giornata, massime a 33 gradi. Continua il bell’Agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Alla Spezia oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4186m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Allerte meteo previste: afa.

L’articolo Confine provinciale, a Moneglia sarà attivata la rete mobile per emergenze che interessano la strade delle gallerie proviene da Città della Spezia.

