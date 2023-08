Tenda abusiva sulla spiaggia, sequestro a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Una sorta di campeggio abusivo sulla spiaggia libera a Pietra Ligure, nel tratto di litorale al confine con il comune loanese: questo grazie ad una maxi tenda installata da una famiglia numerosa in vacanza, che ha pensato bene di “soggiornare” all’interno della struttura di circa 20 metri quadrati.

La vicenda non è certo passata inosservata, considerate le dimensioni della tenda, posizionata in maniera fissa e stabile dai componenti del nucleo familiare per trascorrere le vacanze in riviera.

» leggi tutto su www.ivg.it