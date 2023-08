Nella tarda mattinata a Santo Stefano d’Aveto, in località Casermette, è andata a fuoco una vettura di escursionisti che l’avevano parcheggiata. Quando da Chiavari sono giunti i vigili del fuoco l’auto era completamente distrutta; la zona è stata bonificata per evitare che il fuoco potesse estendersi a zone vicine. A parte la macchina, non vi sono stati altri danni, persone ferite o ustionate. Si ignorano al momento le cause dell’incendio.

