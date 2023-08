Alla Chiappa l’addio a Giordano Bragoni

Si sono svolti venerdì mattina nella parrocchia della Chiappa, celebrati dal parroco don Davide De Pietro, i funerali di Giordano Bragoni. Esponente per molti anni della Democrazia cristiana e del sindacato Cisl, nel settore dei bancari, Bragoni si è spento all’età di settantatre anni dopo l’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito. Negli anni Ottanta e Novanta era stato dirigente della sezione della Chiappa della Dc, ricoprendo anche incarichi a livello provinciale. Nell’ambito delle attività sindacali si era occupato del circolo dipendenti della Cassa di risparmio della Spezia, l’ente nel quale era stato assunto come laureato in agraria per seguire le attività economiche dell’azienda agricola sperimentale di Sarzana. Condoglianze ai familiari

