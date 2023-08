All’Arci “Dal Giova” una personale di Marco Rigacci

Al Circolo Arci di Cerri “Dal Giova”, mostra personale dell’Artista Marco Rigacci, lucchese di nascita, che da anni vive in Lunigiana, luogo che ha scelto per lavorare ed esprimersi. Autodidatta, ha contribuito alla nascita del circolo dei pittori Pollock a Pisa . I suoi dipinti sono stati esposti in numerose mostre. La mostra è stata inaugurata a fine luglio e proseguirà fino al 31 agosto. Apertura al pubblico, dalle ore 17.00

“Le opere di Marco Rigacci hanno la capacità di trasmettere delle consonanze meditative – si legge in una nota -. Affiorano in forme, luci e e colori come suggestioni psicoattive naturali, proiezioni liberate dell’inconscio che richiamano, per esempio, quanto esperito dagli sciamani di alcune popolazioni durante i riti spirituali, in cui cardine ė uno stato particolare e quieto di coscienza come ponte di congiunzione tra l’aldiqua e l’aldilà dell’esistente e dell’essere, come penetrazione nei nuclei più intimi del mondo naturale, degli elementi. É in questo stato di quiete che l’artista ė in grado di portare presenza, di canalizzare in ciò che accade a prescindere dai codici e dalle intenzioni. Ciò che viene a galla di osservato si intensifica ed emerge come all’interno di una piattaforma, nella quale il processo immersivo porta in superficie i componenti tipici di un processo creativo, fino alla genesi dell’espressione pittorica. La natura é il luogo incontaminato e necessario da cui trarre ispirazione, quel luogo che ė viaggio e ricerca fondamentale nella vita dell’artista”.

