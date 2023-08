Arnaldi (MuReA) a Ciangherotti: “Avete fatto battaglia contro la costituzione del museo che Albenga merita”

Albenga. “Il dottor Ciangherotti, quello della bufala fascista di Giuseppina Ghersi tanto per capirci, invoca la presenza della Mostra sulla Resistenza ad Albenga. E lo fa alla vigilia della campagna elettorale. Siamo arrivati ad un pelo dal fare il Museo che Albenga avrebbe meritato. C’erano i locali, messi a disposizione dal Comune. C’era il materiale, proprio quello di Pino Fragala’. Si costituì una Associazione apposita, MuReA, di cui fui nominato presidente. Poi, ad un certo punto, proprio il dott. Ciangherotti in associato con il Dott. Prof. Nicola Nante, che di MuReA facevano parte in rappresentanza di una esigua minoranza delle Associazioni Partigiane della I Zona Liguria, iniziarono una furibonda battaglia personale contro la mia Presidenza, senza riuscire ad ottenere il consenso della maggioranza della Associazione, ma riuscendo nell’intento di far naufragare il progetto pur di escludere il sottoscritto”. Giuliano Arnaldi, Presidente della Associazione Fischia il Vento, già Presidente di MuReA replica al capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Per fortuna il Museo si farà, a Villanova D’Albenga grazie alla disponibilità della Amministrazione Conunale. Chi vorrà approfondire può leggere i verbali delle riunioni di MuReA, che sono pubblici”.

» leggi tutto su www.ivg.it