Calciomercato: l’ex doriano Luca Rizzo passa alla Lavagnese

La Lavagnese calcio, iscritta al prossimo campionato interregionale di Serie D, ufficializza l’acquisito delle prestazioni sportive di Luca Rizzo, centrocampista offensivo, genovese classe 1992 con un recente passato tra i professionisti.

Rizzo, genovese, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha giocato in serie C con le maglie di Pergolettese, Foligno, Pisa e Pro Vercelli, in serie B con Modena, Foggia, Carpi, Livorno e in serie A con Sampdoria, Bologna, Spal e Atalanta collezionando in totale 257 presenze, 16 gol e 11 assist.

