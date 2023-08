Ciangherotti: “La politica di Albenga si impegni per rendere permanente la mostra della resistenza curata da Pino Fragalà”

Albenga. “La mostra curata da Pino Fragalà è un patrimonio storico di inestimabile valore che, a quanto mi risulta, troverà spazio nei locali messi a disposizione da Villanova d’Albenga, dopo che un primo tentativo di creare un museo sulla Resistenza ad Albenga è fallito. Ora Murea (Museo Resistenza Albenganese) è rinata con basi diverse e condivisione di valori e obiettivi da parte di Anpi e Fivl. Ebbene, come consigliere comunale, membro della nuova Murea e aderente alla Fivl, presieduta dall’amico Nicola Nante e da Angelo Mercandelli, chiedo a tutte le forze politiche ingaune di impegnarsi per dare alla ricchissima collezione di Pino Fragalà una sistemazione definitiva ad Albenga”.

Lo ha chiesto il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, Eraldo Ciangherotti, che prosegue: “Lo dobbiamo come ringraziamento per l’immenso lavoro di raccolta e ricerca fatta da Fragalà in questi decenni, lo dobbiamo alle nuove generazioni. Comunque la si pensi, quei documenti, quelle fotografie, quelle testimonianze, che confermano come la Resistenza sia stata fatta da un popolo, non da una fazione, sono la fonte della nostra Democrazia e averle viste ad una ad una ieri nella mostra mi ha fatto tanto riflettere. Non dimenticare è doveroso. Un ultimo appunto. Nella mostra di Sagralea, che invito a visitare, sono riportate le fotografie di tutte le vittime dell’eccidio alla foce del Centa”.

