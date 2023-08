Genoa, Gilardino: “Toccato con mano cosa vuol dire la Serie A, dobbiamo trovare nostro dna”

Genova. Di sicuro con l’inserimento di Messias, De Winter e Malinovskyj il Genoa avrà un altro aspetto e forse la sonora sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina può servire per ridimensionare gli entusiasmi nonostante Gilardino nel pre-partita abbia sempre specificato che questo campionato di Serie A sarà difficilissimo.

Il Grifone dovrà imparare a perdere, di certo non in questo modo, ma probabilmente la Fiorentina era una delle avversarie forse più difficili: già ampiamente in condizione, con un gioco sempre brillante e d’attacco e, da quest’anno, pare anche più concreto.

