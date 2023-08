Genova, cinghiale prova a “scassinare” il sellino di uno scooter parcheggiato

Genova. Ancora un episodio surreale relativo alla convivenza tra cittadini e cinghiali nei quartieri collinari (e non solo) di Genova. Una residente, Cristina Mazzone, ha pubblicato su Facebook un video che mostra un cinghiale distruggere con le zanne il sellino in gommapiuma di uno scooter parcheggiato e tentare persino di aprire il bauletto del mezzo a due ruote, forse in cerca di cibo.

Il video, che ha già ricevuto decine di commenti ed è stato condiviso da molte persone, è stato realizzato in pieno giorno alla fermata della linea Amt ai Camaldoli, sulle alture del levante.

