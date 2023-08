Genova. Si chiamava Matteo Agozzino il ragazzo di 22 anni morto nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 19 agosto a Genova Sestri Ponente.

L’incidente, verificatosi intorno alle 17.30 in via Merano, ha visto coinvolti tre veicoli. Il ragazzo a bordo della sua moto viaggiava verso il centro ed è entrato in collisione con un’utilitaria guidata da un anziano che, spostandosi in senso opposto, stava svoltando regolarmente in direzione del parcheggio del supermercato Coop.

