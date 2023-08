La scomparsa di Giosuè – dal diario di Mina

Era la metà di agosto del ‘58, le scuole erano appena finite e i ragazzi – ce n’erano davvero tanti tra i sei e i quindici anni in quel rione – stavano divertendosi in vari giochi negli spiazzi ancora in terra tra i palazzi; il più frequentato, quello tra noi e la casa di fronte, era il più ampio, con qualche albero a fare ombra e tre panchine, una di graniglia di marmo e due in ferro brunito.

Giosuè era grande per la sua età, aveva imparato a camminare a undici mesi, ripeteva tutto quello che sentiva e quando gli cantavamo “Nella vecchia fattoria” imitava tutti gli animali, come imitava in tutto suo fratello e sua sorella.

Un problema era tenerlo in casa, andava dalla porta e iniziava a strillare perché voleva sempre stare all’aperto, specie quando dalla finestra entravano gli schiamazzi dei giochi dei bambini più grandi.

Così quel pomeriggio, che non aveva manco fatto il riposino, andò all’ingresso e cominciò a chiamare: «Abba, Abba», così chiamava sua sorella Alba della quale aveva sentito la voce provenire da fuori, e non la finiva più.

Per un po’ cercai di farlo stare buono poi cedetti, mi affacciai, la chiamai e le dissi che facevo scendere il bambino e che badasse a lui. Lei non ne aveva nessuna voglia perché stava divertendosi un mondo giocando a nascondino e rispose di dirlo ad Amerigo, che era nel campetto a giocare come al solito a pallone con la maglia della Juve che gli aveva cucito sua zia. Dissi che era lei la grande ma dovetti alzare non poco la voce per farmi ubbidire.

Venne l’ora della cena e mi sentii morire, perché quando urlai ai ragazzi di salire che era quasi pronto, Giosuè non c’era più.

Tutto il quartiere si mobilitò e qualcuno avvisò gli zii e anche le guardie. Alba correva ovunque piangendo e urlando il nome del fratellino; io, dopo avere corso e chiamato qua e là mi ero accasciata su una panchina tremando mentre lo zio Beppino mi asciugava le lacrime e la zia Cè cercava di rassicurarmi, che l’avrebbero ritrovato, presto, subito.

Sì, pensavo, ma come?

Amerigo stava lì davanti, in piedi, fermo, mi guardava, con la sua maglietta bianca e nera, impolverato e pallido.

Angelo era al lavoro, sarebbe dovuto rincasare tre ore dopo, suo fratello Valè andò a chiamarlo.

In tanti si avvicinavano per dirmi una parola di conforto, ma lo sguardo li tradiva. Era ancora troppo fresco per tutti il ricordo della storiaccia del ragazzino nella cisterna.

Passai la più orribile ora di tutta la mia vita, almeno fino a quel momento, e non l’augurerei a nessuno, nemmeno al peggiore degli assassini.

Poi il più grande dei figli del Polacco disse che gli sembrava di sentire chiamare mamma da dietro la porta chiusa della cantina condominiale del palazzo di fronte. Corremmo là e infatti si sentiva la bellissima vocina del mio adorato piccolino che mi chiamava, calmo e tranquillo. Qualcuno voleva buttare giù la porta ma quelli del palazzo arrivarono con la chiave, e lì, in fondo alla scala, dietro dei mobili accatastati, spuntava la più bella faccetta del mondo coi suoi riccioli chiari e gli occhi grandi.

Quanta commozione in quegli attimi. Sentivo la gioia invadermi, e il cuore che voleva saltare fuori dal corpo e volare alto e cantare e urlare e… e invece corsi da lui e lo strinsi forte al petto e lui mi abbracciò il collo ma guardava in su, curioso, verso tutta quella gente.

Applaudirono quando uscimmo, proprio mentre Angelo entrava correndo nel piazzale con gli occhi dilatati.

Più tardi, seduti attorno al tavolo, provammo a ricostruire quel che era successo.

Dopo qualche volta che era stato buono seduto a guardare i ragazzini giocare proprio come gli aveva ordinato sua sorella, Giosuè aveva deciso che anche lui voleva nascondersi, così era entrato nel portone lì vicino, poi era sceso in cantina, s’era accovacciato dietro quel mobilio e poco dopo s’era addormentato (la porta l’aveva chiusa a chiave scendendo giù in paese l’Emilia, proprio per non farci andare i bambini a combinare guai).

Più tardi, quando s’era svegliato, riposato e pacifico, aveva chiamato “mamma”.

Ora ridevamo per quello che ci aveva fatto passare quel discolo ed eravamo tutti allegri, ma Angelo voleva dare una bella punizione ad Alba, per la sua sventatezza, ma lo sguardo di lei, ancora a metà tra la felicità che tutto fosse finito bene e il terrore per quello che avrebbe potuto capitare per causa sua, lo fece ricredere.

Lei non smetteva più di coccolare Giosuè, lo ricopriva di baci e di carezze e non lo mollava a nessuno, e lui, che era l’unico che era riuscito a mangiare e non capiva il perché di tutte quelle attenzioni, sorrideva e se le godeva tutte, beato.

Beppe Mecconi

