L’amore in una lettera. Quando Oscar Wilde passò da Porto Venere

Quanto si occupò di sesso la stampa sprugolina d’antan? Beh, quanto consentito dalla morale del tempo improntata all’imperante austerità vittoriana: quindi, praticamente molto poco. Fanno eccezione casi così eclatanti e di tale visibilità che non li si potevano assolutamente nascondere. Se una signora di cui peraltro si tace il nome, rompe l’ombrellino da passeggio sulla testa del negoziante reo di avere divulgato una sua laison, vera o presunta non si sa, con un imprenditore famoso per i soldi che ha e per di più tentato dalla politica, questa è notizia da dare, sia pure con tutta la circospezione del caso. Anche allora si rispettava la riservatezza altrui anche se non la chiamavano ancora praivasi. Oppure, un noto principe del foro fa a cazzotti in pieno centro con un bellimbusto che ha insidiato le virtù della moglie. Pure questo è fatto clamoroso che per onor di cronaca non si può sottacere.

Però, tutto si riduceva a questo, questioni di corna rigorosamente eterosessuali. Che esistessero altre possibilità nella vita di relazione non era contemplato anche se penso siamo tutti convinti che l’omosessualità non sia fenomeno dei nostri tempi che hanno inventato il gay pride ma non quel tipo di relazione che vanta tradizioni antiche, spesso illustri. Il grande Giulio Cesare, ad esempio, era detto il marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti: bisex nato e cresciuto. Ma lui, si sa, di nome faceva Gaio. C’è un solo caso nei giornali della vecchia Sprugola City in cui si dice di un sentimento che unisce due maschi ma lo si rivela molti anni dopo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com