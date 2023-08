Lite e coltellata in centro a Sarzana, 50enne ferito alla mano

Una lite scoppiata in pochi secondi, poi è spuntata la lama e un 50enne è rimasto ferito a una mano. E’ quanto accaduto attorno alle 19,30 di questa sera nella centralissima Via Mazzini a Sarzana. Stando a quanto riferito nel furioso litigio, esploso per futili motivi, erano coinvolti due uomini. Uno dei due poi ha estratto un coltello ferendo l’altro. La situazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme per quelle vie e in un batter d’occhio sono arrivati i Carabinieri. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Sarzana, la Pubblica assistenza di Arcola e Delta 1 del 118. Il ferito è stato poi accompagnato in ospedale. I militari stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso.

