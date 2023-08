Muore il partigiano Carlo “Crispino” Ferrarini

Il suo nome di battaglia era “Crispino” e aveva compiuto 100 anni lo scorso luglio. Carlo Ferrarini ha chiuso gli occhi per l’ultima volta. Nato a Santo Stefano Magra il 3 luglio 1923, salì ai monti nell’agosto 1944, dopo aver visto, tappezzato sui muri, il manifesto con l’obbligo per i giovani della sua leva di arruolarsi nella Repubblica di Salò. “Fu proprio quel messaggio – raccontò – che ci ha spinti senza esitazioni a diventare partigiani, facendoci subito mettere in cammino per presentarci al comando di Ponzano Superiore guidato da Primo Battistini, nome di battaglia ’Tullio’”. “Tullio” era il capo dei partigiani santostefanesi, il suo gruppo – il Battaglione Signanini – faceva parte della Brigata garibaldina Ugo Muccini, comandata dal sarzanese Piero Galantini “Federico”. Ferrarini, che lavorava alla Ceramica Vaccari e prima aveva fatto il calzolaio, scelse come nome di battaglia “Crispino”, il patrono dei calzolai. Nelle serate ai monti suonava la tromba e cantava.

I partigiani santostefanesi ebbero un ruolo decisivo nel terribile rastrellamento nazifascista del 29 novembre 1944. Dalla cima del campanile di Ponzano Superiore prima “Tullio”, poi Italo Orlandini “Wampa” rallentarono l’avanzata nemica con la mitragliatrice. Il resto della Muccini si salvò anche grazie ai santostefanesi. Alle Quattro Strade, a sud del Monte Grosso, combatterono eroicamente i partigiani del Distaccamento Baruzzo del Battaglione Signanini, al comando di Emilio Battistini “Ken”. Tra loro c’era “Crispino”, addetto alla mitragliatrice.

Aveva scritto alcune poesie e una di queste venne scelta per la marcia dello scorso aprile che recitava così: “Se ci sarà qualcuno che tenterà recidere il fiore della libertà, se ci sarà qualcuno che penserà di inaridire i germogli della democrazia, se ci sarà qualcuno che vorrà demolire le speranze dando fuoco all’albero della pace, dalla terra dei nostri monti, come i bucaneve a primavera, rifioriranno pace, democrazia e libertà”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com