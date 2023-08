Sampdoria vs Ternana. Pirlo: “Vogliamo comandare per novanta minuti, fuori come in casa”

Se serviva un assist all’autostima della giovane Sampdoria che si appresta a scendere in campo questa sera alle 20,30 contro la Ternana, eccolo servito direttamente da Andrea Pirlo. L’allenatore “gasa” la truppa con un paio di frasi forti: “Tra casa e trasferta non deve esserci differenza. Vogliamo dominare le partite dal primo al novantesimo anche se sappiamo che ci sono squadre più attrezzate di noi“.

In effetti, in Coppa Italia contro il Sudtirol la Sampdoria ha tenuto tantissimo la palla. Quanto per merito e quanto per scelta degli avversari lo si capirà vedendo Murru e compagni nelle prossime gare contro formazioni meno difensive rispetto a quella di Bisoli. Così Pirlo tra coppa e prima di campionato: “Abbiamo avuto lunedì contro il Sudtirol un assaggio di questo campionato, che sarà difficile e con tante squadre di categoria e di livello alto . Affronteremo una squadra anch’essa in costruzione. Dovremo essere pronti a capire che tipo di partita ci aspetterà”.

