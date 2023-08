Serie B, Pirlo soddisfatto dopo la prima vittoria stagionale: “ Possiamo disputare un buon campionato”

Terni. Buona la prima per i ragazzi di Pirlo che sono riusciti ad imporsi contro un ostica Ternana. La squadra di Lucarelli infatti non si è arresa, complice anche il grande tifo arrivato dagli spalti. Di Salvatore risponde ai gol di La Gumina e Depaoli, ma la rete del -1 arriva solamente al 91’ minuto.

Il gioco di Pirlo si vede benissimo in campo: la palla gira senza troppi fronzoli e ben attaccata al terreno, con il tecnico ex Juve pronto a rimproverare i suoi ad ogni palla lanciata a campanile in mezzo al campo. Ottima organizzazione tra i reparti, con le mezzale Benedetti e Verre sempre pronte a far salire la squadra. Non troppo bene la difesa, soprattuto Bereszynki: i palloni persi in difesa arrivano quasi sempre da lui, si intravedeva molta incertezza.

» leggi tutto su www.genova24.it