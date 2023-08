Alvini con rammarico: “Ci abbiamo messo del nostro, ma 3-3 qui è un buon risultato”

Il bicchiere è mezzo pieno ma per lo Spezia c’è tanta amarezza. Massimiliano Alvini commenta la prestazione di Bolzano delle Aquile, fermate sul 3-3 dal Sudtirol, dopo essere stati in vantaggio per ben tre volte: “C’è qualcosa da sistemare sicuramente”, ammette il tecnico. “Vieni qui, fai tre gol e poi ti fai riprendere con due rigori e un gol da angolo, vuol dire che ci hai messo del tuo. Merito del Sudtirol, e lo sapevo, ma ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto sempre la partita e ce la siamo complicata e oggi è stato un nostro limite”, spiega il mister dello Spezia.

Il rammarico, oltre che per i tre gol subiti da situazione di vantaggio, nasce da una cattiva gestione dello Spezia, che si è ‘seduto’ dopo il vantaggio: “Siamo partiti benissimo andando in vantaggio, poi abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare bene, la pressione. Gli abbiamo concesso un paio di situazioni, tra cui quella del rigore. Poi siamo tornati in vantaggio e abbiamo ripreso un gol evitabile su rigore. Ripresa la partita in mano, abbiamo preso gol da palla ferma. Dopo il vantaggio non mi è piaciuto l’atteggiamento, non siamo stati affamati e aggressivi, abbiamo giocato con troppa superficialità. Onore e merito al Sudtirol, ma in quel momento non abbiamo azzannato la partita per chiuderla. Per il resto abbiamo fatto cose egregie per 100 minuti, ma ci è mancato quello ed è stato il principale difetto. Ma chiariamo: 3-3 qui è un risultato positivo. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra che sa cosa vuole. Abbiamo fatto una buona partita al Druso, c’è qualcosa da migliorare e lo sappiamo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com