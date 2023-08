Alvini conferma Verde e l’undici di Cesena, il Sudtirol mischia le carte

Settanta giorni, tanto è passato dalla triste notte di Reggio Emilia che ha sancito la retrocessione in Serie B dello Spezia. Due mesi e poco più dopo, le Aquile si preparano all’esordio in campionato, rivoluzionati dopo l’estate e con un entusiasmo diverso, dato anche dalla nuova guida tecnica firmata Massimiliano Alvini e da una serie di risultati positivi nel pre campionato che fanno ben sperare il popolo bianco. L’avversario però è tra i più ostici, il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, una squadra di categoria, chiusa, attenta, disciplinata, che lo scorso anno ha sorpreso tutti raggiungendo i playoff e uscendo in semifinale contro il Bari. Il campionato dello Spezia parte dal Druso di Bolzano, con tanti volti nuovi e qualche vecchia faccia.

Squadra che vince non si cambia e dopo la continuità delle ultime amichevoli e la vittoria di Cesena contro il Venezia, lo Spezia dovrebbe confermare lo stesso undici delle ultime uscite. Dragowski in porta, linea a quattro con Amian e Reca terzini e la coppia che va a collaudarsi, Muhl e Nikolaou in mezzo. A centrocampo Salvatore Esposito in regia, con Bandinelli e Zurkowski ai suoi lati, mentre in avanti con Antonucci, l’MVP della Coppa Italia, ecco Moro e soprattutto Daniele Verde, insufficiente in coppa e a cui Alvini chiede una risposta importante.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com