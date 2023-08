Bandinelli: “Nello spogliatoio c’era rammarico. Analizzeremo gli errori”

Esordio positivo, ma con l’amaro in bocca. Filippo Bandinelli analizza il pari dello Spezia contro il Sudtirol, che per ben tre volte ha ripreso le Aquile e ha strappato un punto alla squadra di Alvini: “Siamo molto dispiaciuti, c’è grande rammarico per non aver portato a casa la vittoria. Ci tenevamo molto, c’era un grande pubblico che ci ha seguiti e li ringraziamo per questo. L’atteggiamento è stato giusto, abbiamo approcciato la partita in maniera perfetta, purtroppo c’è rammarico perchè ci siamo fatti recuperare tre volte. Analizzeremo gli errori e lavoreremo per non ripeterli più, con equilibrio“, spiega il centrocampista, che ha servito un assist per il gol del vantaggio di Moro.

Un pareggio a Bolzano, comunque, non è un risultato da buttare: “Venire qui a giocare non è assolutamente facile. Lo scorso anno loro hanno fatto la semifinale playoff, sono da rispettare e sono forti. Giocano sui loro punti di forza, noi purtroppo abbiamo comandato la partita per lunghi tratti ma usciamo con rammarico. Dobbiamo rimanere positivi e concentrarci sulla prossima. Analizzeremo gli errori, siamo alla prima di campionato e non dobbiamo perdere lucidità e positività. L’arbitraggio? Devo rivedere il secondo rigore, dal campo non ho visto bene. Ma lascio parlare altri e non mi pronuncio”.

