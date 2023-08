Bomber Moro: “Peccato per quel gol nel finale. Ma siamo una bella squadra”

MVP del pomeriggio del Druso, Luca Moro ha commentato nel post gara il pareggio per 3-3 dello Spezia con il Sudtirol, segnato da una sua doppietta: “Mi serviva una serata così per sbloccarmi. Abbiamo giocato bene, peccato per l’ultimo minuto. Sono contento però per la partita”, spiega l’attaccante, che poi parla della tripla rimonta degli avversari: “Sapevamo che loro avrebbero giocato così, sono grossi fisicamente, ogni cross è pericoloso. Abbiamo giocato bene in avanti, siamo stati propositivi, ci sono le basi perché siamo una bella squadra“.

Tanto rammarico per le Aquile, che perdono una buona chance per vincere ma che comunque si portano a casa un’ottima prestazione: “Se non avessimo preso gol all’ultimo… ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, rimane una buona partita sotto l’aspetto offensivo e da qui dobbiamo ripartire ed essere carichi. La difesa? Già da noi attaccanti dobbiamo fare meglio in fase difensiva, perchè anche da noi parte tutto questo. Dobbiamo migliorare, ma siamo una bella squadra, dobbiamo essere positivi e avere un aiuto anche da fuori. Daremo tutto. Dobbiamo preoccuparci solo di dare il 100%, non dobbiamo farci intimorire da nessuno e per me faremo un bel campionato“, conclude il bomber spezzino.

