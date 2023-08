Carcere di Marassi: giornata di follia, detenuti cercano di incendiare le celle

Dall’ufficio stampa Sappe, Polizia Penitenziaria

Una giornata di ordinaria follia penitenziaria, nella scia della costante situazione di tensione che caratterizza le carceri regionali. E’ quella che si è vissuta ieri nel carcere di Marassi a Genova e che ricostruisce il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE per voce del segretario regionale Vincenzo Tristaino: “Ieri, due detenuti hanno cercato di dare fuoco in Sesta Sezione nelle rispettive celle. Solamente grazie al tempestivo intervento dei poliziotti si è evitato il peggio”. Il SAPPE evidenzia come “senza la professionalità e l’alto senso del dovere profuso da tutto il personale di Polizia Penitenziaria, questi gravi eventi avrebbero di certo prodotto conseguenze molto più destabilizzanti”. “Non passa giorno che non si verificano aggressioni, incendi ed altri gravi eventi critici nei confronti della Polizia Penitenziaria che presta servizio nelle carceri per adulti e minori della Nazione e di quello che opera nelle carceri della Liguria in particolare”, aggiunge Tristaino: “siamo sconcertati dall’assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni di grande allarme, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno”.

