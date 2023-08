Crisi idrica ad Andora, riunione in provincia di Imperia: definito un “atto di solidarietà per far funzionare meglio il sistema”

Imperia. “Un atto di solidarietà tra i Comuni per far funzionare meglio il sistema. Invierò ai sindaci della provincia un atto di indirizzo con il quale chiederemo di sospendere l’erogazione dell’acqua per pochissime ore di notte, che non danno disturbo, ma che possono permettere al sistema dell’acqua molto complesso, di poter meglio lavorare per riempire quelle vasche che difficilmente riuscirebbero a ottenere un risultato”. E’ quello che, come comunicato dal presidente della Provincia di Imperia e commissario dell’Ato idrico, Claudio Scajola, è stato definito ieri pomeriggio, al termine di una riunione durata circa due ore sulla crisi idrica in provincia di Imperia (fino ad Andora in provincia di Savona), convocata con il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo. Come riporta Riviera24, alla riunione hanno partecipato le massime autorità provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, oltre ai tecnici.

Sempre in merito all’emergenza idrica, legata alla siccità, Scajola ha sottolineato come quest’anno, per la prima volta, non si sono registrate criticità nel Golfo Dianese.

