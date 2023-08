Elisoccorso: “C’è chi sponsorizza un servizio privato nel Levante”

Dal Movimento Cinque Stelle Genova

“Anche oggi, la cronaca regionale riporta l’ennesimo soccorso con l’eliambulanza. Quando serve, è doveroso che a intervenire sia l’elisoccorso. Tuttavia, anche in considerazione dei costi che si attestano sui 3.000 euro all’ora, temiamo se ne faccia sempre più un uso smodato. In questo quadro, poi, non comprendiamo la continua sponsorizzazione del servizio di elisoccorso privato, che ha quintuplicato i costi della sanità pubblica ligure sottraendo risorse destinate a quella che una volta era la medicina territoriale fatta di ospedali e presidi medici pubblici e dotati di grandi professionalità. Tutto questo in nome di una centralizzazione di pazienti verso gli ospedali del capoluogo genovese e spesso non legata a patologie “tempo dipendenti” ma a carenze logistiche e professionali, che un tempo facevano la differenza e permettevano al cittadino di curarsi e avere l’assistenza famigliare, vicino a casa”.

