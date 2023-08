Dragowski 5,5 – Il fallo da rigore con cui il Sudtirol trova il 2-2 è piuttosto dubbio, ma l’uscita del portiere sembra quantomeno sconsiderata. Peccato, perchè i tirolesi di fatto calciano tre volte e segnano tre gol. E quel secondo rigore di Casiraghi lo fa disperare.

Amian 5,5 – Terzino, poi centrale per emergenza. Salva un gol su Casiraghi, ma poi è lui a regalare il tap-in a Odogwu per il 3-3 finale. Forse con un pizzico di lucidità in più avrebbe potuto spazzare.

