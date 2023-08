Nel Savonese lanciata una petizione contro il rigassificatore: “Facciamolo per i nostri figli”

Quiliano. Ha superato le 850 firme in due giorni la petizione lanciata per dire no al rigassificatore che dalla seconda metà del 2026 sarà a pochi chilometri dalla costa di Savona e Vado. “Facciamolo per i nostri figli“, si legge tra le motivazioni. Questa raccolta segue quella per chiedere di spostare l’impianto di regolazione della pressione del gas a Valleggia in una zona agricola (arrivata a quasi 1000 firme).

Nel mirino dei firmatari la vicinanza alla costa: “La decisione di posizionare un rigassificatore all’interno del porto di Piombino non garantisce la sicurezza dell’impianto né la salute dei cittadini per questo motivo si è scelto Vado Ligure. Senza contare che se verrà posizionato a soli 4 chilometri dalle nostre coste e rimarrà per 17 anni“.

