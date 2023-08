Parco dell’Aveto: escursione in bici organizzata da Fiab Tigullio

Dall’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

Nel calendario delle iniziative promosse da FIAB Tigullio, in attesa della settimana che verrà dedicata alla Sems (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile) due escursioni ci ricorderanno quanto è bello e ricco il nostro territorio.

La prima uscita é prevista per domenica 27 agosto con ritrovo alle ore 8:00 presso il parcheggio della Colmata di Chiavari. Accompagnati da Rosario, dopo aver raggiunto Borzonasca con i gruppi auto, imboccheremo la strada che ci porterà a Sopralacroce e dopo una salita impegnativa su terreno sterrato raggiungeremo l’incantevole Lago delle Lame dove consumeremo il pranzo (facoltativo) nell’omonimo albergo. Al ritorno sfioreremo la Riserva Integrale delle Agoraie, e dopo la cappelletta delle Lame, raggiungeremo il rifugio di Prato Mollo con la particolarissima pietra borghese. In discesa ci dirigeremo verso Perlezzi per costeggiare Lago di Giacopiane e raggiungere su percorso asfaltato Borzonasca.

