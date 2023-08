Rigassificatore, Fenoglio (Uppi): “Negative le ricadute su vivibilità, turismo, balneazione, commercio e valore di immobili”

Savona. “Invitiamo i proprietari, nostri associati, con gli altri cittadini a manifestare un chiaro dissenso nei confronti di una proposta infelice. Invitiamo anche i sindaci tutti dei comuni interessati ad operare unitamente per bloccare il progetto”. Così il presidente provinciale dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Savona, Franco Fenoglio, rispetto al progetto del rigassificatore di Vado Ligure.

“Il 15 marzo 2023 l’Europa ha decretato che i paesi membri, Italia compresa, dovranno smettere di bruciare i combustibili fossili entro il 2035, abbandonando le caldaie a gas entro la medesima data ed il metano è purtroppo un combustibile fossile. Ciononostante la Regione Liguria offre al governo, o meglio alla società 5nam che lavoro il metano, il posizionamento nella rada di Vado Ligure e Savona di un’enorme nave rigassificatrice che comincerebbe a funzionare nel 2026 quando la crisi Russia-Ucraina potrebbe non più sussistere. Ma per costruire quest’impianto serviranno grandi lavori sottomarini, sottoterra ed in superficie, con impiego di capitali enormi, anche pubblici e tutto ciò avverrebbe senza una logica strategia di lungo periodo, stante la fatidica data del 2035. Cosi fra pochi anni ci troveremo, nel savonese, con ingombranti ed inutili condutture (anzi relitti) sotto il mare, sottoterra ed in superficie da dover smaltire, possibilmente senza far danni. Oppure li lasceremo in eredità ai nostri figli, come hanno fatto i nostri padri da sempre”.

