Sampdoria, l’ovvio del giorno dopo

Genova. La prestazione convincente della Sampdoria a Terni, ha messo a tacere i censori di Andrea Pirlo, la cui calma olimpica è stata scossa dall’abbraccio di Depaoli (e di tutto il gruppo, a testimonianza dello spirito di squadra già creato), dopo il goal del giocatore che, contro il Südtirol, aveva fatto di tutto per far uscire il Doria dalla Coppa Italia (parole scherzose del mister).

Pure al Liberati, l’impronta del gioco impressa dal tecnico è emersa anche nei momenti difficili (che ci sono stati, perché la Serie B non è una passeggiata), con una identità e idee di gioco ben chiare persino a di chi (in teoria) non dovrebbe in futuro interpretare la parte di attore protagonista, vedi ad esempio Yepes Laut nei panni di Ricci e Pedrola in quelli di Borini.

