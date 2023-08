Paura nel pomeriggio a bordo di un autobus Atc, in Viale San Bartolomeo. Un uomo ha spruzzato dello spray urticante tra i passeggeri seminando il panico.

A contatto con la nube urticante decine di persone hanno urlato all’autista di fermarsi. Il mezzo ha accostato e sono scesi tutti il più velocemente possibile.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che stava transitando in zona. La pattuglia si è fermata alla vista di un uomo a terra, con il volto tumefatto.

Stando a quanto si apprende, l’utilizzo dello spray al peperoncino sul bus sarebbe conseguente a un altro episodio avvenuto a bordo: una lite, sfociata in una aggressione tra il ferito e altre due persone, due uomini. Lui avrebbe risposto con l’utilizzo dello spray.

I due poi se la sono data a gambe una volta che il mezzo si è fermato.

L’uomo a terra è un italiano di 41 anni, poi portato un ospedale con segni abbastanza evidenti e riconducibili a un’aggressione.

Sui fatti sta lavorando la Polizia locale che avrà a disposizione anche le immagini di videosorveglianza presenti sui mezzi pubblici.

L’articolo Spruzza spray urticante a bordo dell’autobus dopo un’aggressione: panico a bordo proviene da Città della Spezia.

