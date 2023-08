Turismo: l’allarme è costituito dagli arrivi in massa

Che il sindaco di Portofino Matteo Viacava abbia istituito il divieto di assembramenti in alcuni punti del Borgo vorrà pur dire qualcosa. E certamente i residenti delle Cinque Terre vogliono il ritorno ad una vita a misura d’uomo, stanchi di vedere i loro paesi invasi da folle di turisti. Allarme da sempre ignorato dalle autorità, tanto è vero che dopo il redditizio sbarco dei crocieristi alla Spezia (per poter visitare le Cinque Terre) si sono aggiunti i lucrosi (per le Ferrovie) treni Cinque Terre-Express.

Al cittadino comune, pendolare o pensionato, si antepone la macchina di un turismo non sempre governabile. Aumentare il numero delle presenze sembra sia un obiettivo primario. Non tanto la qualità, ma la quantità. Il turismo di massa finisce per scontentare anche l’ospite che cerca di scoprire e godere delle peculiarità del territorio. Occorre un equilibrio.

» leggi tutto su www.levantenews.it