Si è spento all’età di 89 anni l’artigiano Elvio Baldini, storico fotografo del quartiere di Migliarina, conosciutissimo in tutta la città. Nel 1951 entrò nel mondo della fotografia come garzone di bottega nello studio Pedrini, per poi aprire la propria attività in prima persona e portarla avanti fino alla pensione, arrivata nel 2006, nella sede di Galleria Zavarone. “Oggi non si fa più la fotografia, si fanno immagini. Che lasciano il tempo che trovano”, era solito dire. Nel 2019 aveva ricevuto il riconoscimento “altà fedeltà” dalla Cna, di cui era stato iscritto per molti anni.

L’articolo Addio a Elvio Baldini, per oltre mezzo secolo fotografo a Migliarina proviene da Città della Spezia.

