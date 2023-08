Albenga. A finire in manette questa mattina un 23enne bulgaro, residente in provincia di Savona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, autore nelle prime ore odierne di un tentato furto ai danni della panetteria-pasticceria “F.lli Reale” di viale Martiri della Libertà di Albenga.

il giovane, nella nottata, aveva tentato di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale mediante lo sfondamento della porta a vetri dell’ingresso principale.

