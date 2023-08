Area di Crisi del Savonese, il presidente Berlangieri (Uisv): “Importante occasione per le nostre imprese”

Savona. È stato approvato il nuovo bando ministeriale che rifinanzia l’Area di Crisi Complessa del Savonese con 30mln di euro per sostenere importanti investimenti industriali localizzati nei comuni dell’area di crisi. L’avviso è dedicato a tutte le imprese di ogni dimensione.

Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a un milione di euro con via prioritaria per progetti di rilevante importo e impatto occupazionale. L’agevolazione complessiva dipende dalla tipologia di investimento e dalla dimensione dell’impresa e può anche essere in regime “de minimis”.

