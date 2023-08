Barche senza carburante, decine di segnalazioni. E la Guardia Costiera “ritrova” natante ancorato a Monesteroli

Una domenica di lavoro intensa sul mare. La Guardia Costiera è intervenuta per diverse segnalazioni pervenute alla sala operativa della Spezia. Numerosi i controlli svolti nell’ambito dell’attività di “Mare Sicuro” per la salvaguardia della vita umana in mare e per il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare (ordinanza n. 73 in data 28 aprile 2023) e dell’ordinanza sulla “Disciplina del Diporto Nautico” (ordinanza n. 72 in data 28 aprile 2023).

In particolare nella notte del 20 agosto è giunta la segnalazione relativa a due diportisti di cui non si avevano più notizie dalla mattina del 19 agosto. I telefoni cellulari risultavano infatti non raggiungibili. La Guardia Costiera ha inviato l’unità adibita alla ricerca e salvataggio e tramite la localizzazione delle ultime celle che risultavano “agganciate” si effettuavano le prime ricerche in mare e a terra. Data la difficoltà della ricerca è stato coinvolto anche l’elicottero della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana e alle prime ore del mattino, tramite l’attività congiunta di mezzi aerei e navali, l’unità è stata intercettata, ancorata, nei pressi della baia di Monesteroli, con gli occupanti in buono stato di salute. Numerose inoltre le chiamate per unità in avaria, in particolare dovute a mancanza di carburante a bordo.

