Dalla Virtus Entella

Ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio del campionato per i biancocelesti che sabato 26 agosto, alle ore 17.30, affronteranno al Comunale di Chiavari il Novara. I biglietti per assistere al match saranno in vendita da domani mattina, martedì 22 agosto, alle ore 9.00, all’Entella Point, online su entella.it e alla biglietteria dello Stadio nel giorno della partita (apertura ore 14.00).

