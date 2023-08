Calcio, Cambiaso fa brillare la Juventus: “Albissola mi ha fatto diventare forte”

Cosa significhi “faccia da bravo ragazzo” è difficile da dire ma sta di fatto che vedendo e ascoltando il classe 2000 Andrea Cambiaso viene subito da dirlo. Ecco perché è il protagonista perfetto della sua storia, passata dai colori dell’Albissola e del Savona una volta lasciato il Genoa. Una storia di perseveranza, partita dalla Serie D, che lo ha portato a esordire con la Juventus prendendosi la copertina al posto dei big in goal come Chiesa, Vlahovic e Rabiot. Perché? Perché non si è limitato a giocare bene, ma ha interpretato un ruolo nuovo nel calcio. “Giocare sulla fascia per lui è limitante, è un giocatore a 360°”, spiega Fabio Fossati, il mister ai tempi dell’Albissola.

Ma in che ruolo gioca? L’esordio con la Vecchia Signora

