Caldo, in Liguria inizia una settimana infernale: oggi sarà la giornata più torrida dell’estate

Genova. Inizia la settimana peggiore dell’estate in Liguria sul fronte climatico. Le temperature minime registrate la scorsa notte in molti casi hanno sfiorato i 30 gradi: è la base di partenza ideale per quella che sarà quasi certamente la giornata più calda dall’inizio dell’anno, almeno secondo i termometri. Sì, perché nei prossimi giorni l’aumento dell’umidità associato alla permanenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, pur con valori termici più bassi, provocherà condizioni di disagio fisiologico elevatissimo, superiore a quello che abbiamo vissuto finora. La buona notizia è che alla fine del mese lo scenario meteo potrebbe cambiare radicalmente.

“La pressione è più alta a nord dell’Appennino e più bassa sul Mar Ligure: questo genera un gradiente barico che richiama il vento da nord – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. La tramontana ha il vantaggio di seccare l’aria, ma in queste condizioni la comprime e la surriscalda, generando un caldo di tipo torrido. Per questo sul settore centrale della Liguria avremo una sorta di effetto trampolino: partendo da minime notturne intorno ai 30 gradi è facile che la massima giornaliera superi agevolmente i 37-38 gradi. Oggi potrebbe essere una giornata quasi da record“.

» leggi tutto su www.genova24.it