Caldo insopportabile? Ecco i 10 luoghi più freschi di Genova (senza aria condizionata)

Genova. Chi può se ne va al mare, altri preferiscono riparare in montagna, altri ancora – più prosaicamente – si affidano all’aria condizionata. Eppure, anche nel bel mezzo della città è possibile trovare qualche oasi di fresco “a costo zero”, non solo perché sono gratuite ma anche perché non prevedono alcun dispendio energetico. Luoghi fondamentali per trovare ristoro in quella che, con ogni probabilità, sarà la settimana più calda dell’anno in Liguria.

Per i prossimi due giorni il bollettino della Salute ha assegnato a Genova il “bollino rosso” per ondata di calore, prima volta per quest’estate. Secondo le previsioni di riferimento, martedì la temperatura massima reale sarà di 34 gradi, quindi leggermente più caldo, quella percepita ancora 36 gradi ma con maggiori livelli di umidità. Mercoledì avremo 33 gradi di temperatura reale e 36 di percepita. Si tratta sempre di stime medie sul territorio genovese.

» leggi tutto su www.genova24.it