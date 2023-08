Genova. Attimi di caos lunedì mattina in piazza Caricamento, dove un uomo ha iniziato a urlare per strada e si è scagliato contro le vetrine di alcuni negozi, mandandone due in frantumi e prendendo a schiaffi una commessa intervenuta.

L’allarme intorno alle 12.30. Stando al racconto di alcuni testimoni e della donna schiaffeggiata, dipendente di una profumeria, l’uomo ha dato in escandescenze all’improvviso, urlando e colpendo le vetrine con le mani, poi l’aggressione e la fuga.

