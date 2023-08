Casette per l’acqua, Insieme per Luni chiede chiavette ricaricabili e due nuovi punti di erogazione

“Dopo ben tre interrogazioni presentate in consiglio comunale di Luni e varie vicissitudini ora, dopo oltre un anno e mezzo, il servizio di erogazione della casetta dell’acqua a disposizione dei cittadini a Isola è tornato finalmente a funzionare. In merito a questo tema, abbiamo richiesto sia l’introduzione di chiavette ricaricabili per usufruire del servizio, sia l’apertura di due nuovi punti di erogazione sul nostro territorio”. Così in una nota il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Luni, che prosegue: “Per quanto riguarda le chiavette ricaricabili, esse consentirebbero di velocizzare l’erogazione, poter prelevare senza il problema di avere sempre con se spiccioli da due o da cinque centesimi da inserire e potrebbero risultare utili soprattutto ai cittadini che si servono costantemente di questo servizio; queste chiavette potrebbero essere ricaricabili presso i nostri tabacchini a Luni. Per quanto riguarda l’apertura di due nuovi punti sul territorio, abbiamo chiesto che siano installate altre due casette dell’acqua, una a Dogana ed una a Lunimare. Crediamo che solo incentivando e agevolando la diffusione di questo tipo di servizio si possa apportare un concreto contributo a favore della riduzione dei rifiuti di plastica, come bottiglie e bottigliette di varia misura, e, più in generale, dell’inquinamento”.

