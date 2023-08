I Mitilanti sbarcano a Serò di Zignago per la quarta tappa di Erpici

Quarto appuntamento della rassegna “Erpici” nell’ambito del progetto per la valorizzazione della Via dei Monti sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

Alle ore 19 di venerdì 25 agosto i Mitilanti si esibiranno a Serò di Zignago in piazza 20 gennaio con uno spettacolo di poesia con accompagnamento musicale, “Preferisco il rumore del mare”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Zignago.

Seguirà cena presso il Circolo di Serò (necessita prenotazione al numero indicato sulla locandina).

