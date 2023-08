La Lega comunica date e orari della quarta giornata: Spezia-Como il 3 settembre

Con una nota sul proprio sito, la Lega Serie B ha comunicato date e orari della quarta giornata del campionato cadetto, che si disputerà nel week-end del 2-3 settembre, il primo con il mercato concluso. Lo Spezia scenderà in campo domenica 3 alle ore 18.30 contro il Como, nella prima gara in casa della sua stagione. La sfida verrà disputata a Cesena visti i lavori di rinnovamento del Picco, e sarà il primo match casalingo della B per lo Spezia, che nelle prime tre giornate giocherà sempre fuori casa (con la seconda giornata, la prossima, che è stata posticipata a data da destinarsi).

