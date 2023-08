La mostra, il catalogo e presto una biografia: “Rosa pittore girovago, la sfida è archiviare migliaia di dipinti sparsi nelle case di tutto il mondo”

C’è tempo fino al 10 settembre per “tuffarsi” nella retrospettiva dedicata a Pietro Rosa nel centenario della sua nascita. Una mostra, dal titolo piuttosto significativo “Il Richiamo delle Cinque Terre”, che celebra il legame tra il pittore, nativo delle Grazie, e la sua patria elettiva. Nei locali del castello di Riomaggiore si possono così apprezzare le trenta opere di Rosa dedicate alle Cinque Terre, alla Costa di Tramonti e Portovenere, scelte dal curatore Matteo Fiorino, che nascono da momenti di condivisione assieme a pescatori e contadini che diventano soggetti dei suoi quadri e protagonisti del suo immaginario. Non a caso Rosa ha allestito gran parte delle sue personali tra Riomaggiore e Monterosso, dove ogni famiglia possiede almeno una sua opera, acquistata o barattata con le risorse più preziose: il pesce, l’olio, il vino. Dipinti, disegni e incisioni provenienti da collezioni private, realizzati tra il 1950 e il 1995. A questo proposito sono previste visite guidate al borgo di Riomaggiore e alla mostra, il 26 agosto alle 16 e il 3 settembre alle 10 (per info visiteguidate@ati5terre.it – Tel. 0187/743500). Fra la mostra in corso, il lavoro per la costruzione dell’Archivio e una biografia su cui sta lavorando, proprio Fiorino racconta la genesi del tutto.

Il Golfo e le Cinque Terre, soggetti e sfondi della vasta produzione di Pietro Rosa. Un artista che tuttavia non ha risolto la sua attività espressiva nella sola provincia, lavorando anche fuori dalle “mura amiche”. Che rapporto personale aveva con le Cinque Terre, un luogo che oggi è peraltro molto cambiato rispetto ai tempi della sua frequentazione.

“Tra Pietro Rosa e le Cinque Terre c’era una vera e propria chimica. Finché le Cinque Terre sono state un luogo di pesca e di produzione viti-vinicola, Rosa fu parte di una realtà sociale nella quale si identificava e dalla quale veniva riconosciuto come uomo, come artista, come testimone. Dipingeva gli stessi pescatori con cui barattava i quadri in cambio di pesce fresco, gli stessi contadini di cui beveva il vino, aiutandoli durante la vendemmia. Nelle cantine sparse tra Campiglia e Monterosso, allestiva piccoli atelier per far fronte all’enorme richiesta di opere. Circa le “mura amiche” avrei qualche riserva: raramente le istituzioni spezzine hanno saputo essere all’altezza del proprio patrimonio artistico. Pittori di altissimo profilo come Maria Questa, Salvatore Aprigliano, Pino Saturno, Mauro Fabiani, Andrea Michi, non hanno mai avuto una retrospettiva. Perfino l’opera del pur blasonato Giuseppe Caselli, se non fosse per il tenace e scrupoloso lavoro dell’Archivio Giuseppe Caselli, sarebbe destinata a sprofondare nell’oblio. Stessa cosa per Gian Carozzi. Anni fa, quando proposi un progetto espositivo su Pietro Rosa al Comune della Spezia, la risposta fu: “se facciamo una mostra su Pietro Rosa, poi dovremo farla su tutti i pittori spezzini”. Lo racconto come una barzelletta ma è la realtà. Fortunatamente le Cinque Terre – di cui ringrazio l’ente Parco, il Parco Letterario e il Comune di Riomaggiore per i patrocini – hanno ribadito l’habitat naturale per l’opera di Rosa”.

