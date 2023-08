Oggi è il giorno più caldo dell’estate. Le massime si spingono fino a 37°

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4907m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare quasi calmo. Allerte meteo previste: afa.

L’articolo Barche senza carburante, decine di segnalazioni. E la Guardia Costiera “ritrova” natante ancorato a Monesteroli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com