Piano antenne Follo, Cittadini in Comune: “Valuteremo senza sconti se la tutela della salute verrà garantita”

“Ho letto con stupore nella cronaca ferragostana di un annunciato piano delle antenne da parte della giunta Mazzi. Come ormai da consolidata tradizione quando si passa dall’annuncio a mezzo stampa alle delibere i dubbi si manifestano puntualmente. La delibera riporta la necessità di una norma regolatrice perché sono pervenute richieste presso il Suap di altre installazioni, il disciplinare sarà dunque restrittivo o una mera regolamentazione in indirizzo di apertura?L’obbiettivo di evitare controversie si andrà a perseguire attraverso una regolamentazione su aree demaniali o verranno posti vincoli anche in aree private? Perché poi un affidamento esterno sicuramente più oneroso di un incarico presso i nostri uffici tecnici?”. Così da Follo in una nota il gruppo consiliare Cittadini in Comune, per il quale “ormai scappati i buoi si chiude la stalla”. I consiglieri definiscono “mossa elettorale questo proclama di regolamentazione”, che per Cittadini in Comune “appare controproducente almeno quanto fu l’impegno dell’assessore preso in data 29/11 di aprire una discussione ovviamente mai aperta”. Concludono dal gruppo: “Come citava il poeta “non so se il riso o la pietà prevale”. Attendiamo ora la presentazione di questo regolamento, valuteremo senza sconti se la tutela della salute verrà garantita o ancora una volta ci si piegherà al volere del mercato”.

