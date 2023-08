Rapallo: le stelle e l’energia, tutto esaurito a San Michele per Alba Zanini

L’energia delle stelle può sopperire ai bisogni energetici dell’umanità? Tutto esaurito a San Michele di Pagana per la conferenza di Alba Zanini, scienziata torinese dell’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L’incontro del ciclo di conferenze “Estate sotto le stelle”, organizzato dall’associazione culturale Kòres in collaborazione con i servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita, si è svolto dalle 21 alle 22 ed è stato ospitato dal giardino della parrocchia di San Michele, subito sotto il sagrato. Erano presenti almeno 150 persone, disposte sulla fascia in basso e su quella superiore. Alba Zanini è una delle fondatrici e animatrici principali dell’associazione Kòres. Il suo incontro (che faceva anche parte della rassegna (“Sotto il Campanile”) si intitolava: “L’energia che accende le stelle può fornire energia pulita sulla Terra?”.

La professoressa Zanini si è fatta aiutare da una presentazione di diapositive per illustrare i momenti di più difficile comprensione per il pubblico: si trattava pur sempre di una conferenza di taglio scientifico anche se divulgativa.

