“Salvate la Sampdoria Women, simbolo di uguaglianza di genere”, l’appello del Centro per non subire violenza

Genova. “Il Centro Per Non Subire Violenza, da sempre a sostegno delle donne, chiede alla società blucerchiata di trovare il modo per rendere sostenibile la partecipazione delle ragazze alla serie A”. Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso questo pomeriggio per chiedere di mantenere la squadra femminile, divenuta in questi ultimi anni un vero e proprio riferimento sportivo ma anche sociale.

“Le squadre di calcio femminile come la Sampdoria Women sono l’esempio concreto che si sta cambiando la la mentalità, che le donne del calcio stanno rompendo gli stereotipi di genere – continua il comunicato stampa – Il calcio femminile ha avuto un impatto sociale significativo. Ha contribuito a promuovere l’empowerment delle donne e a sfidare gli stereotipi di genere. Il calcio femminile è diventato il simbolo della lotta per l’uguaglianza di genere nello sport. Le giocatrici hanno sostenuto la parità di opportunità, la parità di trattamento salariale tra i generi”.

